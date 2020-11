Le vaccin dope les Bourses

Les investisseurs sont galvanisés par la perspective d'un vaccin. Lundi a été une journée de fête pour les marchés financiers. Des records ont été battus, notamment l'indice Dow Jones qui a bondi de 4,7% et le CAC 40 de 7,57%. Dans l'Hexagone, les secteurs qui ont le plus profité de cette hausse sont l'aéronautique, la restauration et l'hôtellerie, soit les activités qui ont le plus souffert de la crise sanitaire.



