Le whisky fait sa révolution

Nous l'avons trouvé à travers les moutons. La distillerie de Glenfiddich est implantée dans la campagne écossaise depuis 180 ans. Ancienne, mais de plus en plus verte. Cette distillerie appartient au leader mondial du whisky, qui a bien saisi l'enjeu d'un tel virage écologique.

Le défi est aujourd'hui d'attirer un nouveau public. Fini le trio whisky glace, peau de bête et cheminée. Devenir plus accessible, plus populaire et se moderniser. Dans les prochains mois, sortira donc une bouteille en papier 100% recyclable.