"Lemon Face Challenge" : le nouveau défi qui fait marrer Internet... pour la bonne cause

VIRAL - Depuis plusieurs semaines, un nouveau phénomène a envahi la Toile, mais pour la bonne cause. Le "Lemon Face Challenge", qui consiste à croquer dans un citron tout en étant filmé, a pour but de sensibiliser sur le DIPG, une forme rare de cancer du cerveau touchant majoritairement les enfants. A l'origine du défi, Aubreigh Nicolas, âgée de 11 ans et atteinte de la maladie.