Les Américains s'apprêtent à voter, dans une certaine fébrilité

Présidentielle US : Trump vs Biden, l'affiche d'une élection imprévisible

Donald Trump a annoncé qu'une armée était prête à intervenir dès ce mardi soir. En effet, chacun va essayer de trouver la faille juridique pour devenir président des États-Unis. Un jeu dangereux d'autant plus que les autorités, notamment le FBI, redoutent qu'il y ait des manifestations violentes et même des affrontements entre les deux camps.



