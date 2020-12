Les batailles des cerfs-volants dans le ciel de Rio

Au-dessus des plages depuis les terrasses des favelas à la campagne, on en voit flotter paratout. Le cerf-volant est une passion brésilienne. À Rio, tous les après-midi, le ciel se transforme en immense terrain de jeu. Les Brésieliens en sont tellement fans qu'ils ont inventé des combats de cerfs-volants. Dans cette bataille, le but est de couper la ligne de son adversaire. "C'est ça la joie du cerf-volant. C'est un jeu que pratiquent tous les habitants de la favela. Au Brésil, on joue plus au cerf-volant qu'au football. C'est notre passion", explique Daniel, chauffeur de taxi, fan de cerfs-volants. Tout est dans le coup des poignées, des gestes rapides pour cisailler d'un coup le fil de son concurrent le plus proche.