Les conséquences du télétravail au Royaume-Uni

Sur les 500 000 personnes qui travaillaient dans le quartier d'affaires de Londres, seuls 40% sont retournés au bureau. En effet, les employés de bureau britanniques ont pris goût au télétravail et 78% d'entre eux souhaitent même rester chez eux. En quelques heures, les tours gigantesques ultra-modernes de La City se sont vidées. Le prix du mètre carré le plus cher au monde pourrait donc s'effondrer. Quant aux bars et restaurants, ils n'ont toujours pas rouvert.



