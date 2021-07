Les États et la vaccination contre le Covid-19 : entre incitation et obligation

Ailleurs, c'est la méthode du bâton qui est employée. En Italie par exemple, la vaccination est obligatoire pour les soignants. Pas de vaccin, pas de salaire. En Arabie Saoudite, La Mecque est réservée aux vaccinés et d'ici à la fin du mois de juillet, les non vaccinés ne pourront plus accéder aux lieux publics ou privés, ni même emprunter les transports en commun. Et aux Philippines, où le variant Delta accélère la progression de la pandémie, le président Rodrigo Duterte menace littéralement la population réticente aux vaccins de les mettre en prison.