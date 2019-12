Les Finlandais travaillent jusqu'après leur retraite

En Finlande, les seniors sont très nombreux à rester en activité. Les employeurs ont l'obligation de les choyer, car le gouvernement du pays veut les inciter à travailler plus longtemps pour remplir les caisses de retraite. En moyenne, les Finlandais partent à la retraite à 63 ans et 3 mois, mais ils doivent travailler au moins jusqu'à 65 ans pour avoir une pension complète.



