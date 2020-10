Les guitares PRS, des instruments 100% made in USA

Si les Français sont brillants en cuisine, les Américains le sont en instruments de musique. Chez Paul Reed Smith, on atterrit dans une boulangerie de guitares. Près de 300 personnes travaillent dans son usine pour en fournir un millier par mois. Ici, le processus de fabrication prend entre huit et dix semaines.



Pour réussir un instrument avec un son parfait, il faut commencer par sélectionner le bois. Dans l'usine de Paul, chaque détail compte. Sur ses guitares, on voit des dessins d'oiseaux. Des signes distinctifs qui permettent de reconnaître qu'elles ont été fabriquées chez lui. Ces dernières sont ensuite poncées, puis peintes en couleurs différentes. Arrive enfin le moment fatidique où l'on vérifie les instruments et surtout le son qu'ils produisent. Les guitares PRS coûtent entre 500 et 5 000 euros, et certains modèles très rares jusqu'à 50 000 euros.



