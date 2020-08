Les images fortes de Beyrouth après les explosions

Mardi 4 août, Beyrouth a été le théâtre d'une double explosion extrêmement violente. Une catastrophe qui a dévasté le port de la ville. Sur une photo, on peut voir une homme avec un masque chirurgical et des bandages contempler avec désarroi ce chaos depuis son balcon. En élargissant la photo, on peut deviner la splendide vue que l'on pouvait y admirer auparavant. Les Beyrouthins ne sont pas seuls à traverser cette épreuve. Les aides internationales sont arrivées rapidement. La photo d'un membre de la Sécurité civile française a particulièrement touchée. On le voit tête baissée entre les mains. On pourrait croire qu'il est fatigué mais aussi abattu par l'ampleur de la situation. Enfin, on découvre l'image impressionnante de la projection du drapeau libanais sur la façade de l'hôtel de ville de Tel-Aviv.