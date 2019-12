Les images fortes de l'année

Après quatorze jours de traversée, le voilier transportant Greta Thunberg est arrivé à New York fin août. Elle s'est rendue aux États-Unis pour le sommet mondial sur le climat. À gauche de l'image, la militante suédoise adresse un salut de la main face à la statut de la liberté. En dialoguant à distance avec la géante américaine, elle espère conquérir le nouveau monde. Autres photos incontournables à découvrir : des personnalités et anonymes rendant hommage à Jacques Chirac, l'occupation des rues par les manifestants fin octobre en Irak, et le retrait des forces kurdes dans le nord de la Syrie près d'un mois après l'offensive turque dans la région.