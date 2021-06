VIDÉO - Les images impressionnantes de la sécheresse inouïe en Californie

L'été vient à peine de débuter que l'Ouest des États-Unis subit déjà de plein fouet les effets d'une sécheresse chronique, encore aggravée par le changement climatique. La quasi-totalité du territoire (93%) est désormais touché par la sécheresse, avec des températures qui pourraient friser par endroits les 50°C. Du jamais-vu, à en croire cette famille californienne rencontrée aux abords d’un lac. Le niveau de l’eau devrait être 20 mètres plus haut. Pour se baigner, ils ont dû s’aventurer plus loin qu’à l’habitude. "Ici, en temps normal, on serait sous l’eau. Nous n’avons jamais pu descendre aussi loin auparavant. Mon Dieu, c’est dingue !", s’alarme-t-elle, montrant du doigt la ligne de végétation qui surplombe les bords du lac.

Un exemple parmi d’autres, à travers toute la Californie, 1500 réservoirs comme celui-ci sont à moitié remplis. Après une année trop chaude, trop sèche, l’eau, déjà rare, s’évapore à toute vitesse. Les lacs rapetissent et le lit des rivières se découvrent. La situation est tout aussi préoccupante dans le nord de la Californie, pourtant généralement bien arrosée durant l'hiver et le printemps. Deuxième réservoir de l’État, le lac Oroville, qui fournit l'eau potable à 27 millions de Californiens, est cinquante mètres plus bas qu'en 2019.