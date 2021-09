VIDÉO - Les images saisissantes du volcan Cumbre Vieja, entré dans une nouvelle phase explosive

Le volcan connaît "depuis quelque temps une alternance de jets d'expulsion (de lave et de matière volcanique) et de pauses", a expliqué à l'AFP David Calvo, de l'Institut de volcanologie des Canaries (Involcan).

Dans les prochaines heures, la rencontre entre la lave en fusion et l'océan Atlantique pourrait provoquer des explosions et envoyer des nuages toxiques au-dessus de l'île. Ces échardes de plasma auraient des conséquences dangereuses pour les habitants.

Jusqu'ici, les images du volcan montraient un flux flamboyant orange expulsé par le volcan avant de former de longues et plus ou moins larges coulées de lave descendant sur les flancs du dôme et engloutissant sur leur passage plusieurs centaines de maisons. Plus de 6000 personnes ont été évacuées suite à de violentes explosions et un important nuage de cendres émanant du volcan.