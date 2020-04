Les leçons du Diamond Princess

Il y avait 3 711 personnes à bord du Diamond Princess : 2 666 passagers, dont 4 Français, et 1 045 membres d'équipage. Un ancien passager hongkongais a été testé au covid-19 le jour de son arrivée, mais le résultat n'est arrivé que six jours plus tard. Le virus a circulé librement dans ce milieu clos et dans la promiscuité pendant au moins six jours. Ce n'est que trois jours plus tard que chacun restera confiné dans sa cabine. Résultat : 700 personnes ont été contaminées et huit autres sont mortes. Quels enseignements peut-on en tirer ?



