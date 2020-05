Les Madrilènes s'impatientent face à la lenteur du déconfinement

Trois mois après le début du confinement, la capitale espagnole vit toujours au ralenti. Les rues sont toujours vides et les sorties se font au compte-goutte. Le seul allègement autorisé par le gouvernement fut la réouverture des petits commerces. Mais au bout de neuf semaines à rester chez soi, certains n'en peuvent plus. Pour apaiser cette vague de contestation grandissante, le gouvernement vient d'accepter un nouvel assouplissement du confinement.



