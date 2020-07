Les New-yorkais se lancent dans l'exode

New York est l'une des villes américaines les plus touchées par le coronavirus. Autrefois bouillonnante, pleine de vies et de lumières, cette ville est aujourd'hui à l'abandon. En 2019, 53 000 départs ont été enregistrés et la crise sanitaire n'arrange rien à la situation. De plus en plus de New-yorkais troquent leurs étroits appartements contre des maisons de campagne, loin du stress. L'engouement est tel que les professionnels de l'immobilier disent n'avoir jamais vu un tel boom.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.