Les premiers vaccins Pfizer seront administrés lundi aux États-Unis, contrairement à ce qu'affirmait Donald Trump

Et de six. Après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Mexique, les États-Unis ont donné leur feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19. Et Donald Trump n'est pas étranger à cette accélération. Vendredi matin, il avait affiché son impatience vis-à-vis de l'Agence américaine des médicaments (FDA). "Sortez le fichu vaccin MAINTENANT", avait tweeté le dirigeant américain, qui a axé toute sa réponse à la pandémie sur le développement ultrarapide d'un vaccin.