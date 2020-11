Les pro-Trump dénoncent une fraude électorale

Dans cette course à la Maison Blanche, les pro-Trump ne comptent pas se laisser faire. On a pu les voir dans les rues qui, sans raison valable et sans preuve, crier à la fraude électorale. C'est notamment ce qu'on a pu voir en Arizona ou dans le Nevada. Dans ce dernier Etat par exemple, un homme furieux a carrément interrompu une mise à jour électorale en direct. On l'a bien compris, le comptage des votes a attiré l'attention des partisans républicains qui ont exercé une forme de tension et ont presque demandé un droit de regard. Quid des appels sur les réseaux sociaux ? Qu'en est-il du "SharpieGate" ?



Ce samedi 7 novembre 2020, Christopher Quarez, dans la chronique "Le JT des infox", nous éclaire sur les manifestations organisées par les pro-Trump pour dénoncer une fraude électorale. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/11/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.