Les professionnels du tourisme se réinventent à Amsterdam

Avec une baisse de fréquentation touristique parmi les plus vertigineuses d'Europe,

Amsterdam serre les dents. C'est notamment vrai dans le plus grand théâtre du pays, toujours des spectacles, mais un public réduit pour respecter la distanciation sociale. Ne recevant aucune aide de l'Etat, l'établissement a installé une immense terrasse restaurant à l'extérieur pour faire rentrer de l'argent. La patronne du théâtre a également proposé à plusieurs petits restaurants du coin de profiter des lieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.