Les raisons de l'effondrement démographique des ex-Républiques soviétiques

Depuis trente ans, les ex-Républiques soviétiques ont bien changé. Certaines affichent un succès économique. En revanche, elles ont un vrai problème avec leur natalité. Ces pays de l'Est sont victimes d'un crack silencieux, l'effondrement démographique. Entre 1989 et 2019, leur population est passée de 111 à 103 millions. Quelles sont les causes de ce déclin ?



