Les singes s'emparent des rues et des maisons à New Delhi

La cohabitation entre l'homme et le singe est devenue de plus en plus difficile. Chaque année, près de 900 cas de morsures sont signalés à New Delhi. Une jeune femme, victime d'une attaque de singe, nous montre des blessures profondes sur ses jambes et ses bras. Dans la religion hindoue, le singe est un animal sacré et vénéré par des millions de personnes. Le gouvernement a bien tenté de les transférer dans une réserve naturelle, en vain. À cause du manque de nourriture, les macaques ont fui les lieux pour revenir dans la capitale. Une association s'est donc donnée pour mission de prendre soin d'eux.