Les stars anti-Trump se mobilisent

Aux États-Unis, la course à la présidentielle se joue aussi sur les tapis rouges. À Hollywood, de plus en plus de stars se mobilisent contre Donald Trump. La dernière célébrité en date, c'est Eva Longoria, l'actrice de Desperate Housewives et ancienne compagne de Tony Parker. Elle a animé la première soirée de la convention démocrate et est revenue sur la gestion du Covid-19 dans le pays. "Nous avons perdu plus de 170 000 proches, Donald Trump laisse derrière lui un pays affaibli et divisé", a-t-elle noté. De son côté, Sharon Stone a également publié une longue vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer et critiquer la façon dont le président américain gère la crise sanitaire. Quelles autres stars se mobilisent contre Donald Trump et voteront pour Joe Biden ?



