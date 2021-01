Les taxes Trump sur les vins et cognacs français désormais en vigueur

La filière française des vins et spiritueux, nouvelle victime du différend sur l'aéronautique qui oppose la France et les États-Unis. À trois semaines de la fin de son mandat, l'administration Trump a en effet annoncé qu'elle allait imposer à partir de ce mardi des droits de douane supplémentaires sur des produits européens, notamment les vins (hors vins effervescents comme le champagne) et cognacs. Washington y est autorisé par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre de son interminable différend avec l'UE sur les aides publiques à Airbus et Boeing.

"On redoutait l'escalade du conflit, on y est, et ça va durer", a déploré auprès de l'AFP le président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux français, César Giron, estimant que le manque à gagner pourrait dépasser le milliard d'euros pour la filière viticole.