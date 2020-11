Les yeux du monde entier braqués sur la ville natale de Joe Biden

Depuis Wilmington dans le Delaware, notre correspondant Axel Monnier nous rapporte que Joe Biden n'est pas encore apparu devant ses partisans. Le nouveau président des États-Unis travaille tranquillement sur le discours qu'il doit prononcer à partir de 20 heures, vers 2 h du matin en France.



Mais dans la petite ville, il avait déjà beaucoup de gens qui se sont rassemblés, notamment sur la scène sur laquelle Joe Biden va s'adresser à la nation. Des centaines de personnes attendent ce discours. Le nouveau président a quand même envoyé un communiqué. Et dans un tweet, il se dit très honoré de la nouvelle charge qui lui incombe et qu'il serait le président de tous les Américains. Puis, il a aussi passé un coup de fil à sa colistière Kamala Harris.



Joe Biden sera le président le plus âgé à entrer à la Maison-Blanche dans l'histoire américaine. D'ailleurs, il aura 78 ans le 20 novembre. Et de l'autre côté, Kamala Harris qui est la première femme vice-présidente de l'histoire, une femme noire en l'occurrence. Elle est un peu plus jeune, un peu plus à gauche que lui.



Le 20 janvier prochain, un duo totalement inédit sera à la tête de la première puissance mondiale, puisque c'est désormais officiel, Joe Biden est bien le 46e président des États-Unis.