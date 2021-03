Lévriers, les chiens martyrs d'Espagne

Le lévrier est le chien le plus rapide du monde. Il peut s'élancer jusqu'à 60 km/h lorsqu'il est bien entraîné. Puissant, élégant, le lévrier est réputé pour la chasse aux lièvres et les courses, des traditions très ancrées en Espagne. Mais le traitement qui lui est réservé est souvent cruel et sa carrière, de courte durée, à la première blessure, beaucoup sont abandonnés voire abattus en toute impunité. En Espagne, le lévrier est considéré comme un objet, un outil de travail. Il ne vaut pas mieux qu'une poule. Lorsqu'il ne remplit plus sa fonction, il n'y a aucune loi qui le protège", regrette Paul Bonheure, éducateur canin, fondateur du refuge "Acunr" à Madrid.