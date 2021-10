Licences de pêche post-Brexit : la France pose un ultimatum de huit jours à Londres

"D'ici à peu près huit jours, nous annoncerons des mesures de réponse, de réplique, de rétorsion le cas échéant, nationales ou européennes, si nous n'avons pas de signaux britanniques concrets sur la question des licences", a affirmé le secrétaire d'État français aux Affaires européennes devant le Sénat. "Nous avons été très patients, trop patients (...) Les Britanniques ne veulent pas donner un certain nombre de licences non pas parce qu'ils manquent d'informations, mais parce qu'ils ont fait ce choix politique", a-t-il assené.

L'accord post-Brexit, conclu in extremis à la fin de l'année dernière entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques. Pour cela, ils doivent obtenir une licence, accordée s'ils peuvent prouver qu'ils y pêchaient auparavant.

Toutefois, Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir, notamment dans certaines zones (zone des 6-12 milles des côtes britanniques et îles anglo-normandes). Depuis le Brexit, Londres et Jersey ont ainsi accordé au total un peu plus de 200 licences définitives, alors que Paris en réclame encore 244. "Ce n'est pas un problème français (...) C'est un problème européen", a souligné Clément Beaune en rappelant que la Belgique et l'Irlande étaient aussi concernées. "Nous mobilisons nos partenaires européens", a-t-il ajouté.