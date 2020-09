Limitation des rassemblements : quelles sont les règles dans les autres pays européens ?

Plusieurs pays durcissent les règles liées aux rassemblements dans les lieux publics et privés. C'est déjà le cas en Espagne, où Madrid avait interdit depuis lundi les rassemblements familiaux à dix personnes. Ce sera également le cas en Angleterre à partir du lundi 14 septembre, avec une mesure radicale. Six personnes au maximum, même chez soi. Peut-on envisager une telle mesure dans l'Hexagone ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.