Lithium : l'or blanc du Chili

Dans ce désert où il ne pleut que quelques heures par an, de l'eau à perte de vue. Mais dans ce qui ressemble à des marais salants, l'homme ne cultive pas le sel. Il pompe l'eau des profondeurs de la terre pour en extraire le lithium. C'est la plus grande mine de lithium au monde, 36 000 Ha brûlés par le soleil.

La température atteint le 40°C et la lumière y est aveuglante. "Nous sommes habitués. On utilise la crème solaire qu'on nous fournit, le cache-col, et tous les équipements sont anti-UV", indique un personnel. Pour eux comme pour nous, les lunettes de soleil sont par exemple obligatoires.

Dans les gigantesques bassins, de la saumure, un liquide naturel qui contient 300 fois plus de sels minéraux que l'eau potable. L'objectif est alors de récupérer ces derniers, dont le fameux lithium. "C'est ici que commence le processus d'évaporation, grâce au soleil, au vent et à l'absence d'humidité dans l'air", explique Alejandro Bucher, directeur du développement de Sociedad Química y Minera (SQM).

Au début du processus, la saumure a une teinte bleutée. Après un an de patience, sa composition changée, ses reflets deviennent émeraude, puis jaune. "Au fond du basin, il y a le magnésium, c'est la partie solide. On la retire et on ne garde que le liquide qui contient 6% de lithium, c'est 30 fois plus qu'au départ", poursuit-il.