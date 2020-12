Londres : une capitale à l'arrêt

Signe de la soudaine torpeur qui envahit la capitale britannique, Harrods le plus grand et le plus prestigieux des magasins londonien, est fermé jusqu'au1er janvier au moins. Ces 3 500 salariés sont au chômage technique. Et les touristes qui souhaitaient faire leurs courses de Noel ont trouvé porte close. Malgré la précipitation de ce reconfinement, chacun s'efforce d'être compréhensif. C'est rude pour beaucoup de gens d'autant plus que le Premier ministre Boris Johnson n'a pas précisé quand se terminera ce nouveau confinement.