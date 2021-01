Los Angeles submergée par l'épidémie de covid

Los Angeles et ses 10 millions d'habitants est submergée à son tour. En Californie, une personne meurt toutes les 7 minutes du coronavirus. Partout, en ville, c'est la ruée vers le vaccin. Pour l'instant, il est distribué gratuitement et réservé aux habitants des plus de 65 ans et plus. La semaine prochaine, ce sera le tour des professeurs. La ville veut aller vite et multiplier les vaccinodromes. Sur le parking de Disneyland ou du stade de baseball de la ville, jour et nuit, Los Angeles vaccine. Les stars montrent l'exemple comme Arnold Schwarzenegger cette semaine. "Faites comme moi si vous voulez vivre ! ", dit-il.