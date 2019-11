Lula, l'ancien président brésilien sort de prison

Désormais au Brésil, un condamné ne peut être incarcéré avant l'épuisement de l'ensemble de ses recours en justice. C'est le cas de 5 000 prisonniers et de l'ex-président brésilien, Lula. Condamné pour corruption, ce dernier a été libéré sur la décision de la Cour suprême. Toujours aussi combatif, cet homme de 74 ans a été accueilli en grande pompe par les militants. Dans son discours, il a attaqué directement Jair Bolsonaro. Mais pour une fois, celui-ci n'a pas réagi à cette libération.



