Lutte contre le coronavirus : quel est le secret de Taïwan ?

Les Taïwanais n'ont jamais hésité sur les mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Ce vendredi, le pays a enregistré une nouvelle journée sans aucune contamination et l'a célébrée en lettres d'or sur l'un des hôtels de la capitale. Un événement qui résonne comme le triomphe d'un État et de toute une population sur le Covid-19. Comment le Taïwan a-t-il réussi cette prouesse ? Quelles sont les restrictions sanitaires imposées par les autorités taïwanaises ?



