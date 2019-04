Journaliste tuée en Irlande du Nord : deux hommes placés en garde à vue, un appel à témoin lancé

Selon la presse britannique, les enquêteurs estiment que ces violences ont été déclenchées à la suite d'un raid de la police dans des logements de Creggan.

"Ces émeutes étaient clairement orchestrées", a déclaré sur la BBC le prêtre Joseph Gormley, qui a administré à la défunte les derniers sacrements. "Il y a un petit groupe de personnes gens qui veulent jouer à des jeux politiques avec nos vies".





Selon l'agence littéraire Janklow & Nesbit, Mme McKee est née à Belfast et avait beaucoup écrit sur le conflit nord-irlandais et ses conséquences. Un rassemblement public s'est tenu vendredi à Creggan en hommage à la journaliste, dont la mort a suscité une forte émotion dans la région, et au-delà.