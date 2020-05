Macao, l'enfer du jeu

C’est à la fois un paradis et un enfer pour les accrocs des casinos. Macao, minuscule territoire de 30 km² au sud de la Chine, s’est lancé depuis le milieu du 20ème Siècle dans le jeu. Il génère aujourd’hui 10 fois plus de chiffre d’affaires que Las Vegas. Casinos, salles de spectacles, mais aussi maisons closes, immersion dans les coulisses de ce lieu de plaisir et de perdition.



