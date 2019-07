À Belgrade, Macron joue la carte de l'apaisement en prononçant un discours en serbe

Pendant son allocution, Emmanuel Macron a appelé les Serbes à "chercher le bon compromis avec les Kosovars albanais" -cette fois en français. Ce dernier s'est également engagé auprès d'Aleksandar Vucic à organiser à Paris d'ici quelques semaines une "réunion avec les dirigeants kosovars", en la présence d'Angela Merkel, afin de "trouver une solution globale et pérenne".





Voilà un an que Paris et Berlin jouent péniblement les négociateurs et tentent de pousser les deux pays au dialogue. Un sommet était d'ailleurs prévu dans ce but au mois de juillet à Paris mais a été annulé, le contexte n'y étant pas favorable. Aujourd'hui, la Serbie et le Kosovo ne trouvent pas de terrain d'entente et leurs relations ne sont toujours pas normalisées, 20 ans après la guerre du Kosovo.