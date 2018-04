VIDÉO - Macron-Trump : la bromance est-elle bien crédible ?

Depuis qu’il est arrivé à Washington, lundi 24 avril, Emmanuel Macron semble avoir gagné l’estime… et toute l’affection de Donald Trump. Premier dirigeant à effectuer une visite d’Etat sur le sol américain depuis le début du mandat du milliardaire, l’ex-banquier d’affaires chez Rothschild bénéficie de toutes ses attentions. Jour après jour, les photographes et cameramans ont assisté à un festival de petites attentions, de baisers et de tapes amicales. Un élan d’amour affiché, mais qui paraît, à y regarder de plus près, surtout initié par Donald Trump. "Les médias décrivent la bonne relation que nous avons avec le Président Macron et, enfin, ils ont absolument raison : ce n'est pas une fake news", s'est-il réjoui au moment de le recevoir à la Maison Blanche.