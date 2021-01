"Made in America" : Joe Biden suit-il les pas de Donald Trump ?

Comme son prédécesseur Donald Trump, Joe Biden veut défendre le "Made in America". Donald Trump avait choisi une méthode rude et agressive, les fameux droits de douane imposés à la Chine notamment pour ralentir les importations. Une obsession de l'ex-président. Joe Biden, lui, choisit une méthode plus douce. Pour relancer la production nationale, il veut obliger l'administration à acheter plus de produits américains. Quitte à ce qu'ils coûtent plus cher. Il s'y était engagé pendant la campagne. "Le gouvernement américain dépense l'argent des contribuables. Alors, il doit acheter américain pour défendre nos emplois" avait-il dit à Dunmore.