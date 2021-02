Madrid : première sortie au théâtre pour des résidents de maisons de retraite vaccinés

REPORTAGE - A Madrid, 150 résidents d'Ehpad nouvellement vaccinés ont été conviés à un spectacle ce mercredi. Cela faisait un an qu'ils n'avaient pas pu sortir de leur maison de retraite.

Même sous les masques, les sourires et les rires expriment comme un soulagement. Celui d'avoir franchi une étape et être passé à côté du Covid puis retrouver une certaine forme de liberté. "Ça nous apporte beaucoup de joie et ça nous rend un peu plus vivants", lance une spectatrice. "C'était bien, comme une sensation de liberté", ajoute une autre.

Toute l'info sur Le 13h

Dès le mercredi matin, ils se sont mis sur leur trente-et-un. Ils sont 150 personnes âgées, résidant dans un Ehpad de la ville de Madrid, tous vaccinés et invités à un spectacle. "Ils ont tous passé les quatorze jours après la vaccination", explique Laura Egea, directrice de la maison de retraite. "Donc, tout en étant prudent et avec les mesures de distanciation ainsi que les masques, il est possible qu'ils puissent faire ces sorties", a-t-elle ajouté.

Cela fait un an qu'ils n'avaient pas quitté leur établissement, soit un an sans voir Madrid. Certains ont appelé cela une excursion dans la vie d'avant. La force de ces quelques pas dans la ville, dans les rues et les avenues de la capitale espagnole, c'est pour tenter d'effacer une année difficile

TF1