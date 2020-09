Madrid renforce ses restrictions face à la reprise de l’épidémie de coronavirus

L'épidémie semble redémarrer très rapidement en Espagne. Le pays vient de passer la barre des 500 000 cas de personnes contaminées. La région de Madrid est de loin la plus touchée. Les autorités viennent d'ailleurs de renforcer les mesures pour lutter contre une possible deuxième vague. Depuis ce lundi 7 septembre, il est interdit de se réunir à plus de dix personnes, y compris dans un cadre privé. Dans les rues de la capitale, les terrasses des cafés doivent maintenir, sous peine d'amende, 1,5 mètre entre chaque table.



