“Maintenant, c'est la loi islamique en Afghanistan" : la vie à Kaboul sous le joug des talibans

La vie reprend à Kaboul. Cet après-midi, on croise du monde au marché. On peut à nouveau y acheter son pain et ses légumes, mais le cœur n'y est pas. “Avant l'arrivée des talibans, je gagnais bien ma vie en vendant des dates. Maintenant, les gens n'ont plus d'argent, les banques sont fermées. Il n'y a personne pour gérer la ville”.