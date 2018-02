VIDÉO - "Mais qu'est-ce que je dois faire de ce cadeau ?" : Michelle Obama revient sur son moment de solitude avec Melania Trump

Décontenancée sur le moment, Michelle Obama avait laissé paraître une gêne évidente. Sa réaction était d'ailleurs devenue virale sur les réseaux sociaux. "Tout le monde s'est écarté et personne n'est venu prendre la boîte, je me suis demandée si on allait prendre la photo avec, jusqu'à ce que mon mari (Barack Obama, ndlr) me sauve la mise en prenant la boîte et en la déposant à l'intérieur. Mais tout le monde s'est éloigné, il n'y avait pas d'employé, personne. Et j'étais là, à ne pas savoir quoi faire de la boîte."