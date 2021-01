Maison Blanche : Donald Trump fait ses cartons

Notre équipe a pu photographier cette Maison Blanche déserte, les bureaux vides, la porte-parole désoeuvrée, qui joue avec sa fille à quelques mètres du bureau ovale. Car cela fait des semaines qu'il n'y a plus d'activité. Donald Trump délègue tout à son vice-président et s'isole. D'autant plus qu'il ne participera pas à l'investiture de son successeur. Une première depuis 1869. Il refuse même d'offrir un discours d'adieu à ses partisans, mais aimerait qu'une foule vienne le saluer. Il partira avant la fin officielle de son mandat mercredi à 12 heures. Ce qui lui permettra d'utiliser une dernière fois Air Force One pour son déménagement.