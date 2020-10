VIDÉO - Manchester : des milliers d'étudiants confinés dans leur résidence universitaire

Un message de détresse : "Help". Des remerciements ironiques : "Thanks Boris [Jonhson]". Écrits en lettres capitales sur une feuille A4 et placardés à la fenêtre d'un logement étudiant sur le campus de l'université métropolitaine de Manchester, ces écriteaux de fortune pourraient prêter à sourire en temps normal. Depuis le 26 septembre, 1.700 étudiants sont confinés à l’intérieur de leur résidence universitaire. Tous ont été prévenus par mail la veille pour le lendemain, avec le choix de partir ou de s’enfermer pour une durée d'au moins quatorze jours. Symptômes ou pas. "Nous sommes très en colère. Tous nos cours sont désormais en ligne et nous n’avons plus aucun soutien", se lamente un étudiant, contacté par téléphone.

Dans les jours qui ont suivi la rentrée, entre les mouvements de populations et les fêtes d’intégration, le virus a circulé. La décision fait suite à la découverte de plusieurs foyers épidémiques moins d'une semaine après la rentrée, 127 étudiants ayant été testés positifs au nouveau coronavirus (Covid-19). Un confinement forcé, sous étroite surveillance. L’université a embauché des agents de sécurité pour s’assurer que la mesure est bien respectée par les étudiants. "Même si nous quittons la résidence étudiante, nous serions obligés d’aller en quarantaine ailleurs. Ça nous gâche notre première année, mais on s’y attendait", déplore une étudiante de première année, derrière une grille.