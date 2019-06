VIDÉO - Manifestation monstre à Hong Kong contre un projet de loi permettant des extraditions en Chine

Les manifestants ont, pendant sept heures, défilé dans les rues de l'île principale, brandissant des pancartes rouges sur lesquelles on pouvait lire "Non à l'extradition". La police, qui traditionnellement donne des chiffres de participation nettement inférieurs à ceux des organisateurs, a estimé que la marche avait, à son plus fort, rassemblé 240.000 personnes - soit, selon ses chiffres, la deuxième manifestation la plus massive depuis la rétrocession. La marche semblait en tout cas comparable à une manifestation de 2003, qui avait vu un demi-million de personnes descendre dans les rues, forçant les autorités à renoncer à une loi controversée sur la sécurité nationale.





Selon ses détracteurs, le projet de loi d'extradition, porté par les autorités hongkongaises pro-Pékin, placera la population à la merci d'un système judiciaire chinois opaque et politisé. Il a suscité des critiques des juristes, des milieux financiers et de diplomates occidentaux inquiets pour leurs ressortissants sur l'ex-colonie britannique. De nombreux manifestants affirment ne plus croire aux engagements de l'exécutif hongkongais de ne pas envoyer sur le continent les personnes critiques à l'égard du pouvoir chinois.