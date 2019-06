Qui sont les acteurs de la crise sans précédent qui secoue Hong Kong ?

Ce sont des jeunes hongkongais qui, après des années de manifestations aussi vaines que pacifiques contre l'érosion des libertés, ont décidé ces jours-ci d'aller à la confrontation avec la police, lassés des campagnes de désobéissance civile qui ont fleuri dans le pays en 2014. Résultat, beaucoup d'entre eux portaient ces derniers jours masques, lunettes, casques ou casquettes pour se protéger du gaz et des balles, mais aussi pour être plus difficiles à identifier.





Cette génération joue à fond la carte des nouvelles technologies pour s'opposer au pouvoir : nombreux sont ceux qui coupent la géolocalisation de leurs téléphones portables, renforcent la protection de leurs données personnelles sur leurs appareils et effacent des conversations et photos potentiellement compromettantes des réseaux sociaux. Dans la ville où l'application WhatsApp est largement utilisée, les contestataires se sont tournés vers la messagerie cryptée Telegram, qui offre une meilleure cyberprotection et permet à de plus grands groupes de se coordonner.