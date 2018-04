VIDÉO - "Marche du retour" meurtrière : que se passe-t-il à la frontière entre Israël et Gaza ?

La fermeté. L'armée a en effet affirmé que ses forces ripostaient "avec les moyens anti-émeutes et par balles, conformément aux règles d'engagement". "S'il y a des provocations, il y aura une réaction des plus dures comme la semaine dernière. Nous n'avons pas l'intention de changer les consignes de tir", a prévenu le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. L'événement étant une première, les forces israéliennes ont attentivement suivi les préparatifs et se disent prêtes à tous les scénarii. L'armée a déployé des renforts à la frontière. L'une des préoccupations israéliennes est une tentative, spontanée ou non, de forcer la barrière, peut-être à l'occasion d'une marche massive avec des femmes et des enfants, et de s'infiltrer en territoire israélien, y compris dans les communautés riveraines de l'enclave.

Après un mois de manifestations, cette attitude suscite cependant des critiques. L'armée israélienne est confrontée non seulement aux mises en cause pour usage disproportionné de la force, mais aux interrogations sur les munitions employées et sur une tactique qui pourrait laisser des centaines de Palestiniens handicapés à vie. Sur le terrain, les médecins font en effet le constat répété de blessures sévères évoquant des situations de guerre. Abdel Latif el-Hajj, directeur général des hôpitaux à Gaza, accuse Israël d'utiliser à dessein un type particulier de munitions causant une infirmité irréversible. Selon Amnesty International citant les autorités gazaouies, plus de 5.500 Palestiniens ont été blessés depuis le 30 mars, parmi lesquels plus de 1.700 à balles réelles, dont la moitié atteints aux jambes, notamment aux genoux.