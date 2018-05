VIDÉO - Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Amelia Thompson, l'invitée inattendue du mariage

Le 19 mai 2018, le prince Harry épousera l'actrice américaine Meghan Markle dans la chapelle Saint George du château de Windsor. Parmi les 2.600 invités, Amelia Thompson, 12 ans. La jeune fille est une rescapée de l'attentat de Manchester, il y a un an. Le drame avait fait 22 morts et pour la jeune fille, qui n'a pas été blessée, le traumatisme est encore très présent au quotidien. Pour se reconstruire, elle s'est mise à l'équitation, un sport qui l'accompagne et lui permet de ne pas sombrer. "Cela m'aide à redevenir comme j'étais avant", dit-elle.