Mary Kay Letourneau, l'enseignante qui a indigné l'Amérique en épousant son élève, a succombé à un cancer

DISPARITION - Son couple a fait scandale dans l'Amérique du milieu des années 1990. Condamnée pour le viol du jeune Vili qui n'avait que 12 ans lors de leur rencontre, Mary Kay Letourneau est décédée ce lundi 6 juillet, entourée de ses proches. Elle avait 58 ans.

Son nom restera à jamais associé à l'un des scandales les plus retentissants des années 1990. Mary Kay Letourneau, enseignante condamné pour le viol d'un de ses élèves qu'elle a ensuite épousé, est morte ce lundi 6 juillet des suites d'un cancer à l'âge de 58 ans. "Elle a payé sa dette à la société. Elle était brillante et dédiée à son travail et sa famille. Elle a franchi des obstacles qui semblaient insurmontables avec panache et humilité. Elle nous manquera beaucoup", a indiqué son avocate et amie Anne Brenmer au Seattle Times. C'est à Seattle, ville de la côte ouest des Etats-Unis, qu'elle s'était éprise du jeune Vili Fualaau il y a plus de 20 ans.

Le couple a eu deux enfants, Vili avait à peine 15 ans

Mary Kay Letourneau est alors professeur de mathématiques. Elle a 34 ans, lui en a 12. "Au début, je ne répondais pas à ses avances. A chaque fois qu’il exprimait quelque chose de plus fort que l’amitié, je faisais semblant de ne pas comprendre. Je me disais 'ça va passer, ça va disparaître avec le temps'", se souvenait-elle pour Sept à Huit en 2011. Mais le temps passe et les sentiments ne font que grandir. La relation entre l'adolescent et la jeune maman de quatre enfants, mariée à l'époque, reste secrète jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte.

Arrêtée en 1997, Mary Kay Letourneau est condamnée à sept ans de prison pour viol sur mineur. La justice interdit au couple de se revoir, mais rien n'y fait. Leur deuxième fille, Georgia, naîtra derrière les barreaux en 1998, un an après leur aînée Audrey. Vili a tout juste 15 ans et est déjà père de deux enfants. Le mariage est célébré en 2005, un an après la libération de l'enseignante. Leur relation survit à presque tout mais pas à l'usure du temps. Le jeune homme fait un premier pas vers le divorce en déposant une requête de séparation en 2017. Les deux amants prennent de la distance sans vraiment se quitter. Toujours soudés pour leurs deux filles, Mary Kay Letourneau et Vili Fuluaa se voyaient régulièrement. Sans que les médias américains ne parviennent véritablement à établir l'état de leur relation. Il était à ses côtés quand elle est décédée.

