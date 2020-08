Masque obligatoire : l’exemple allemand à Iéna

Ils estiment avoir inversé la tendance grâce à une mesure prise avant tout le monde. En Allemagne, la ville d'Iéna a été la première en Europe à avoir imposé le port du masque dès le 6 avril dernier. Depuis, les habitants se refusent le moindre écart. Et au regard des chiffres, l'épidémie de Covid-19 y a reculé plus vite qu'ailleurs.



