Masque obligatoire : que font nos voisins européens ?

En Espagne, les modalités autour du port du masque ont été durcies drastiquement. C'est obligatoire partout, même pour les plus jeunes. En Italie, comme chez nous, le masque est obligatoire dans les espaces publics clos. Mais depuis plusieurs jours, il l'est aussi le soir entre 18H et 6H du matin dans les lieux publics ouverts, les rues, les parcs, les jardins, ... Mais certains pays voisins sont beaucoup plus souples que nous. Dans les pays nordiques par exemple, seules 5 à 10% de la population portent un masque dans les lieux publics.



Ce jeudi 20 août 2020, Justine Sagot, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle du port du masque chez d'autres pays européens. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 20/08/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.